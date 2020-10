No espaço de sete dias, Portugal viu o número de infetados pelo novo coronavírus aumentar em mais de 19 mil, a um ritmo de 2.753 novos casos diários, em média. Este aumento foi impulsionado pela região Norte, que somou 11.496 infeções, o que corresponde a uma média de 1.642 por dia.



O foco a Norte leva a que sejam desta região os três municípios que superaram esta semana a barreira do milhar de casos desde o início da pandemia: Paredes, Lousada e Santa Maria da Feira. São agora 24 os concelhos acima de mil casos, dos quais 13 contabilizam mais de dois mil contágios.





Apesar da maior propagação no Norte, os dois concelhos com maiores subidas esta semana são Lisboa e Sintra, os dois municípios mais populosos do país. Na capital, foram 961 os novos contágios registados, a um ritmo diário de 137 infeções, e mais 180 do que na semana anterior. Já em Sintra, o número de novos casos ascendeu a 691, ou seja, quase 99 por dia, e mais 38 do que na semana precedente.O terceiro concelho com mais novas infeções é o Porto, com 624, mais 60 do que na semana anterior, seguindo-se Paços de Ferreira, com 542, o que corresponde a quase 1% da sua população. O concelho pacense foi um dos três municípios - juntamente com Felgueiras e Lousada - alvo de medidas excecionais do Governo na passada quinta-feira, decretando o "dever de permanência no domicílio".Estes três concelhos registaram, em conjunto, 1.066 novos contágios na semana. Paços de Ferreira foi responsável por mais de metade destes novos casos. Lousada registou 334 contágios e Felgueiras somou 190.Em apenas três semanas, a situação nestes três municípios agravou-se bastante.Em Paços de Ferreira, que tem 56,7 mil habitantes, foram registados 1.231 novos contágios, o que corresponde a uma subida de 200%, triplicando as infeções no concelho da capital do móvel para um total de 1.845.Em Felgueiras, que tem praticamente uma população idêntica a Paços de Ferreira (56,4 mil), a subida foi menos acentuada: com 282 casos e um aumento de 64% no total de infetados. Felgueiras soma 978 casos acumulados.Já em Lousada, que tem menos 10 mil habitantes do que Paços de Ferreira, o número de casos registados nas últimas três semanas cifra-se em 652, o que traduz um aumento de 108,5%, para 1.253 infetados. Nesta semana foram 334 novos contágios, sendo o nono concelho com mais novos casos.A Área Metropolitana de Lisboa (AML) registou 4.012 novas infeções no espaço de uma semana, elevando o total desde o início da pandemia para 42.983. Na semana anterior, a AML tinha registado 3.524 novos casos.Dos 18 concelhos da AML, 10 têm mais de mil casos e cinco superam os três mil infetados.Lisboa, o município mais populoso do país, soma 9.202 casos, enquanto Sintra, o segundo maior concelho em termos de população, regista 7.454. Seguem-se Loures e Amadora, com 4.164 e 3.722 infetados. Estes são, aliás, os quatro concelhos com mais casos no país.Na Área Metropolitana do Porto (AMP), o forte aumento de casos no concelho do Porto, que viu o número de casos semanais acelerarem de 564 para 624, leva a que a Invicta passe a ser o quinto município com mais infetados, totalizando 3.508, ultrapassando Vila Nova de Gaia, que tem mais 84 mil habitantes do que o Porto.O município gaiense registou 358 casos esta semana e totaliza 3.246.Na AMP a semana passada registou um acréscimo de 3.044 infetados, uma aceleração face aos 2.277 observados na semana anterior.Os concelhos com maiores subidas nesta semana foram o Porto (624), Matosinhos (497), Vila Nova de Gaia (358), Maia (230) e Gondomar (217).No Minho, Guimarães foi o sexto concelho do país com mais novos contágios registados esta semana: 396. O município vimaranense soma agora 2.168 casos acumulados, ultrapassando Braga.O concelho bracarense registou 230 infeções adicionais, elevando o total desde o início da pandemia para 2.049.De entre os 32 concelhos que registaram mais de uma centena de casos nos últimos sete dias contam-se municípios menos populosos, como Vizela (24 mil habitantes) e Beja (33 mil).

Guimarães, Braga e Matosinhos superaram esta semana a barreira dos dois mil infetados desde o início da pandemia. São agora 13 os municípios acima daquela fasquia.



Por seu turno, Paredes, Lousada e Santa Maria da Feira superaram o milhar de contágios.



Também o número de municípios com mais de uma centena de casos desde o início da pandemia aumentou em oito, para 113.



Alcançaram esta fasquia os concelhos de Oliveira do Bairro, Montemor-o-Novo, Anadia, Peso da Régua, Olhão, Torres Novas e Abrantes.



Ainda com dois ou menos casos - a Direção-Geral de Saúde (DGS) não revela os dados por município abaixo de três casos - existem 14 concelhos.