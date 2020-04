"Quero que voltemos gradualmente à vida normal, mas precisamos de manter as distâncias sociais e as medidas de proteção", afirmou aos jornalistas.



As creches, escolas e universidades permanecem fechadas e as reuniões públicas estão ainda proibidas no país com 2,8 milhões de habitantes que começou a tomar medidas de proteção a partir de 16 de março.



As decisões tomadas reduziram a propagação do novo coronavírus, com 1.370 casos confirmados e 28 mortes até hoje.



As vizinhas Letónia e Estónia também se estão a preparar para reduzir as restrições de forma faseada.



As autoridades da Estónia, cujo plano de saída da contenção ainda não foi aprovado pelo parlamento, planeia reabrir escolas a 15 de maio.







Na semana passada, o país tinha autorizado a reabertura de comércios com mais que uma entrada, sendo que as restantes lojas vão abrir na quinta-feira, enquanto salões de beleza, museus e restaurantes ao ar livre podem retomar a atividade a 27 de abril.O primeiro-ministro, Saulius Skvernelis, sublinhou que o número de clientes nesses estabelecimentos vai ser limitado e que o uso de máscaras na via pública continua a ser obrigatório.