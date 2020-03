Covid-19: Madrid exige 1.200 milhões de euros ao Governo para enfrentar pandemia

Numa reunião por videoconferência com o presidente do executivo espanhol, Pedro Sánchez, com os líderes das comunidades, a dirigente regional explicou que a verba seria distribuída pelas áreas da saúde (1.000 milhões), apoios sociais (100 milhões) e educação (100 milhões), sem lugar a reembolso ao Estado.





A nível económico, a presidente da comunidade madrilena pediu ainda que as regiões possam usar os seus ‘superavit’ para lidar com a crise sanitária, em vez de amortizarem antecipadamente a dívida ao governo central, além do adiantamento do montante atribuído pelo executivo ao Consórcio Regional de Transportes para o ano 2020, no total de 127 milhões.