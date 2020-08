Covid-19: Melbourne com recolher obrigatório e Londres pode vir a ter cerca sanitária

Vitória, o segundo estado australiano com mais população, decretou este domingo o estado de calamidade e impôs o recolher obrigatório na capital Melbourne, de forma a conter a nova vaga de casos de covid-19.



O estado localizado no sudoeste do país já tinha ordenado um confinamento de seis semanas e decidiu agora endurecer as medidas. No domingo foram contabilizados 671 novos infetados e sete mortes.





As escolas de Melbourne vão voltar ao ensino à distância a partir de quarta-feira e os restaurantes só poderão servir refeições em regime de "take-away". Os residentes na cidade só poderão sair de casa uma vez por dia para a compra de bens essenciais e não poderão deslocar-se mais de cinco quilómetros. Também só poderão sair de casa durante uma hora para fazer exercício.Durante o recolher obrigatório, entre as 20h e as 5h, só será permitido sair de casa para trabalhar e prestar ou receber assistência. A Austrália conta com 17.895 casos confirmados e 208 mortes provocadas pelo novo coronavírus.Também o Reino Unido regista um aumento do número de casos e o Governo de Boris Johnson está a avaliar um plano de reação que pode passar pelo confinamento de toda a área de Londres, depois da resposta tardia no início do surto ter deixado o primeiro-ministro debaixo de fogo.Segundo o instituto nacional de estatística (Office for National Statistics) o país regista um aumento do número de infetados, estimando um crescimento de 3200 para 4200 casos na semana passada, com base numa amostra de testes realizados à população, excluindo lares e hospitais.Boris Jonhson está a avaliar várias medias que, de acordo com o The Telegraph e o Sunday Times, podem passar por uma cerca sanitária em toda a área de Londres, limitada pela auto-estrada M25, com limites à entrada e saída, bem como a proibição de pernoitar na cidade.As medidas, que só seriam adotadas em último caso e na eventualidade de um crescimento muito elevada da taxa de infeção, incluem ainda a atribuição de pontuações de risco à população entre os 50 e os 70 anos, de forma a determinar a necessidade de confinamento. Em cima da mesa está também um aperto nas regras de quarentena para quem chega ao país de avião.O Evening Standard contactou Downing Street, que se distanciou das medidas considerando-as "especulativas". Certo é que o Governo pretende evitar a todo o custo um novo confinamento geral do país, preferindo agir a nível local e regional.O número total de infetados com o novo coronavírus na Índia é já superior a 1,75 milhões, após outro pico de contágios de 54.735 registados nas últimas 24 horas, anunciados hoje pelas autoridades de saúde.O Ministério da Saúde também registou 853 mortes num só dia, totalizando 37.364 desde o início da pandemia.O México registou mais 784 mortes e um recorde diário de 9.556 infetados com o novo coronavírus, elevando o total de óbitos para 47.472 e o de casos para 434.193, anunciaram as autoridades no sábado.Segundo a Universidade Johns Hopkins, o México já ultrapassou o Reino Unido em mortes e só é superado pelos Estados Unidos e pelo Brasil, sendo a sexta nação com mais casos.Os Estados Unidos registaram 1.181 mortos e 61.270 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo uma contagem independente da Universidade Johns Hopkins.Os últimos números elevam o total de mortes para 154.319 e o de casos confirmados para 4.611.517.A China registou 49 novos casos confirmados de coronavírus no sábado, 33 deles contágios locais na região oeste de Xinjiang e na província nordeste de Liaoning, informou hoje a Comissão Nacional de Saúde.Os números das últimas 24 horas dados representam um aumento de quatro casos em relação a sexta-feira, mas bem abaixo daqueles registados nos três dias anteriores, sempre acima de 100 contágios diários.