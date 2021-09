Covid-19: Perto de oito milhões de pessoas com vacinação completa em Portugal

Quase oito milhões de pessoas já têm a vacinação completa contra a covid-19, entre as quais mais de 156 mil jovens entre os 12 e os 17 anos, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).Segundo o relatório semanal da DGS hoje divulgado, 7.941.747 pessoas, o equivalente a 78% da população portuguesa, já concluiu a vacinação contra o vírus SARS-CoV-2 e 8.759.684 (85%) recebeu pelo menos uma dose da vacina.Por grupos etários, os mesmos dados indicam que há agora 156.088 jovens entre os 12 e os 17 anos com a vacinação completa (25%) e que 504.023 (81%) já foram inoculados com uma dose.No grupo entre os 18 e os 24 anos, a DGS regista um avanço na vacinação completa, que no espaço de uma semana passou de 50% para 64%, totalizando 499.757 pessoas que terminaram o processo vacinal.Tanto nas pessoas entre os 65 e 79 anos, como na faixa dos idosos com mais de 80 anos, o relatório indica uma vacinação completa de 99%, percentagem idêntica às pessoas do grupo entre os 50 e os 64 anos que já foram vacinadas com pelo menos uma dose.Em termos de cobertura vacinal, as regiões Norte e Centro lideram no que se refere à vacinação completa (78%), seguidas de perto pelo Alentejo e pela Madeira (77%), pelos Açores (75%) e por Lisboa e Vale do Tejo (72%)O Algarve, que registava na semana anterior uma taxa de 67%, alcançou também o patamar de 70% dos seus residentes com o processo vacinal completo.Desde que arrancou o plano de vacinação, em 27 de dezembro de 2020, o país já recebeu mais de 18,1 milhões de vacinas, tendo sido distribuídas pelos centros de vacinação de Portugal continental e pelas regiões autónomas dos Açores e da Madeira cerca de 15,2 milhões de doses.Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.816 pessoas e foram contabilizados 1.048.941 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.