Portugal soma 1.778 casos de covid-19 e 10 mortes nas últimas 24 horas

Portugal regista mais 1.778 casos de covid-19 e 10 mortes nas últimas 24 horas, revela o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS), publicado esta quarta-feira. A região de Lisboa e Vale do Tejo concentra o maior número de novos casos (662), seguida pela região Norte, que concentra 562 casos de infeção.Dos dez óbitos reportados no boletim desta quarta-feira, metade das mortes foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo, seguida pela região Centro, com três mortes.Relativamente à pressão no serviço nacional de saúde, há registo de menos 29 pessoas internadas nos hospitais portugueses. O número de internamentos em unidades de cuidados intensivos permanece inalterado, com 135 pessoas internadas nestas unidades.O boletim desta quarta-feira atualiza a matriz de risco, com novos dados sobre a evolução da incidência e o índice de transmissibilidade.A nível nacional, a incidência baixou dos 276 para 259,6 casos por cem mil habitantes. Já no continente, estes dados baixara dos 283,3 casos para 267,4 casos por cem mil habitantes.O R(t), o índice de transmissibilidade, ficou inalterado, nos 0,92 a nível nacional e 0,93 no continente.(Notícia atualizada)