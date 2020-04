Esta repartição regional, explicou, é feita "de acordo com os critérios de distribuição definidos pela comissão de acompanhamento da resposta nacional em medicina intensiva", que é sempre feita com equidade.



O governante disse também que 63 dos ventiladores foram adquiridos pela administração central dos sistemas de saúde e os outros três pelas autarquias.



"Portugal regista uma taxa de ocupação em unidade de cuidados intensivos de 54%", vincou o secretário de Estado.



Estes 66 ventiladores fazem parte dos 508 que Portugal comprou à China para reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde em cuidados intensivos.



Segundo os dados divulgados hoje pela DGS, Portugal regista 735 mortos associados à covid-19, mais 21 do que no domingo, e 20.863 infetados (mais 657).



Do total das pessoas infetadas, a grande maioria está a recuperar em casa, totalizando 19.655, mais 692 relativamente a domingo (3,6%).



Os dados adiantam que 1.208 estão internadas, menos 35 que no sábado (-2,8%), e 215 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, menos nove, o que representa uma diminuição de 4%.

Na conferência de imprensa diária realizada na Direção-Geral da Saúde (DGS) para divulgação do boletim epidemiológico da covid-19, António Lacerda Sales afirmou que chegaram no domingo a Portugal 66 ventiladores vindos da China e que vão ser "distribuídos de imediato por todo o país".Segundo o secretário de Estado, 40 ventiladores vão ficar na região Norte e Centro e os restantes 23 vão ser distribuídos por unidades de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.