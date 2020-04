Profissionais de saúde só vão receber aumento salarial em maio

Os funcionários públicos já começaram a receber os salários de abril com os aumentos de 0,3% - ou de dez euros para os ordenados até 700 euros – e retrativos a janeiro. Quase todos, já que em alguns setores e serviços do Estado essa atualização foi adiada para o próximo mês, como admite o Governo.

Um dos grupos prejudicados é o dos profissionais de saúde, que inclui médicos, enfermeiros e auxiliares, segundo relata o Público esta terça-feira, 21 de abril. Isto porque, admite a tutela, "não foi possível efectuar a parametrização dos sistemas informáticos" em tempo útil, cabendo essa gestão aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

"É inadmissível que quem está na linha da frente do combate à pandemia seja prejudicado. Já não basta que o aumento seja miserável, ainda têm que esperar pelos 0,3% no próximo mês", reage Emanuel Boieiro, do Sindicato dos Enfermeiros, dando voz à indignação partilhada com outras organizações sindicais desta categoria e também profissionais do setor.

Ao mesmo jornal, Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), reclama que "a incompetência do Ministério da Saúde, além de não proteger os profissionais, vê-se nas pequenas coisas". "Ao contrário do que se passa noutros países, como na Alemanha e em França, em Portugal persiste-se no erro do distanciamento e na falta de consideração pelos profissionais de Saúde", remata.

Segundo o despacho do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, que define as datas de pagamento, os primeiros a receber, no arranque desta semana, foram os trabalhadores da Presidência do Conselho de Ministros, das Finanças, da Defesa, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Cultura, dos Negócios Estrangeiros e da Modernização do Estado e da Administração Pública.

Esta terça-feira é a vez de serem liquidados os salários da Administração Interna, Justiça e Saúde; e no dia seguinte os da Economia, Planeamento e Infraestruturas e da Habitação. Na quarta-feira, 23 de abril, caem na conta os os últimos ordenados para os funcionários da área da Educação, Ciência e Ensino Superior, Ambiente, Coesão Territorial, Agricultura e Mar.