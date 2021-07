Covid-19: Vacinação de jovens de 16 e 17 anos avança a 14 de agosto se houver aval da DGS

"Em 14 de agosto, vamos iniciar a vacinação dos adolescentes dos 16 e 17 anos. Entre os 12 e os 15 anos será nos dois fins de semana a seguir, se a DGS acordar da importância da vacinação desta faixa da população", explicou Gouveia e Melo na reunião no Infarmed, em Lisboa, que, dois meses depois, voltou a juntar especialistas, Governo, Presidente da Assembleia da República e Presidente da República para a análise da situação epidemiológica.Segundo o líder da logística em torno do processo de vacinação, esta "ainda é uma faixa muito significativa" da população portuguesa, representando cerca de 1,5 milhões de pessoas até aos 15 anos de idade."É uma quantidade muito elevada de pessoas suscetíveis ao vírus e com uma grande mobilidade, por causa das escolas e dos infantários, e um grande contacto comunitário", lembrou Henrique Gouveia e Melo.O processo de vacinação dos jovens está atualmente em análise pela DGS e uma decisão deve ser conhecida oficialmente nos próximos dias, depois de ter sido anteriormente solicitado pelo organismo liderado por Graça Freitas um período de cerca de duas semanas para análise de toda a informação disponível sobre as vacinas nesta população.