Transações multibanco caem para metade com o surto de covid-19

A SIBS já nota diferença nos hábitos dos portugueses. As transações na rede multibanco caíram acentuadamente, mas os valores gastos em cada compra ou levantamento subiram substancialmente.





"O número de compras e de levantamentos caiu para cerca de metade face à média diária antes do primeiro caso de covid-19", informa a SIBS. Contudo, a redução da frequência das transações foi acompanhada de um aumento do valor médio das compras e levantamentos de 21% e 25%, respetivamente.





Na última semana de fevereiro, antes de conhecido o primeiro caso, o valor médio das compras era de 34,7 euros, o que se manteve relativamente estável até esta última semana, na qual o valor aumentou para os 42,1 euros. No caso dos levantamentos, o valor médio aumentou para 84,5 euros (+25%) face à média de 67,8 euros registada antes do anúncio dos casos.





Além de mais elevadas, as compras estão também mais concentradas em termos de estabelecimentos. Os super e hipermercados e as farmácias e parafarmácias passaram a representar mais de metade (54%) das compras efetuadas em Portugal na última semana, enquanto na última semana de fevereiro pesavam 39,4% do total.





Outra diferença é o peso da aplicação MBWay no total das operações, que aumentou. A SIBS acredita que o aumento está relacionado com o facto de esta aplicação permitir que todos os pagamentos sejam efetuados "sem contacto" com o terminal de pagamento, cumprindo as recomendações de prevenção de contágio das autoridades de saúde.





Já as compras no estrangeiro estão a diminuir significativamente. Os portugueses, que na semana de 2 a 8 de março efetuavam diariamente cerca de 91 compras físicas no estrangeiro, diminuíram na última semana esta fasquia para uma média de 44 compras. A quebra nas compras de estrangeiros em Portugal é ainda mais acentuada: diminuiu de uma média de 109 para 31, no mesmo período.