Covid: Um em cada 40 habitantes no Norte estão ou estiveram infetados

A "explosão" de novos contágios do coronavírus no Norte que se iniciou há cerca de um mês levou a que passasse a ser a região com mais casos confirmados de infeção desde o início da pandemia, no início de março. E esta terça-feira o total acumulado de casos no Norte ascendeu a mais de 91 mil, o que significa que uma em cada 40 pessoas na região estão ou estiveram infetadas.Após quatro meses em que Lisboa e Vale do Tejo liderava em número de pessoas infetadas, a 28 de outubro o Norte voltou a ser a área mais atingida.E nos primeiros nove dias de novembro, o Norte soma 26.269 novos contágios, enquanto Lisboa e Vale do Tejo (LVT) contabiliza 10.532. As duas regiões têm populações quase idênticas, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE), com LVT a contar com 3.668.267 residentes contra 3.575.338 do Norte.Assim, até 9 de novembro, data a que se reportam os dados hoje divulgados pela Direção-Geral de Saúde (DGS), a taxa de incidência das infeções pelo coronavírus era de 2,55% no Norte, acima da média nacional, que se cifra em 1,82%. Dito de outra forma, uma em cada 40 pessoas residentes no Norte estão ou já estiveram infetadas.Em Lisboa e Vale do Tejo a incidência situa-se nos 1,93%.Desde o início da pandemia, Portugal soma 187.237 casos confirmados e 3.021 mortes.