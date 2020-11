Uma em cada cinco mortes no Norte em novembro é por covid-19

Leia Também Covid-19: Especialista diz que número de casos diários na região Norte está a abrandar

A pandemia é responsável por uma em cada cinco mortes na região Norte nos primeiros 10 dias de novembro, um valor que é bastante superior ao registado nas restantes zonas do país.A covid-19 vitimou 283 pessoas no Norte entre 1 e 10 de novembro, o que corresponde a 21,2% dos 1.335 óbitos registados na região neste período. A média nacional para este período é de 15,2%.E o peso da pandemia na mortalidade no Norte é muito superior ao observado em abril, o pior mês em termos de mortes no país e naquela região. Nessa altura, os 483 falecimentos por causa da covid-19 representaram apenas 13,8% do total de óbitos no Norte.No resto do país, o peso da pandemia na mortalidade é claramente inferior ao do Norte nestes primeiros 10 dias de novembro.Em Lisboa e Vale do Tejo, as 177 vítimas mortais do coronavírus correspondem a 14,3% dos óbitos totais. No Centro o peso da covid-19 nas mortes registadas é de 11%, no Alentejo é de 10,5% e no Algarve é de apenas 2,4%.As duas mortes, as primeiras devido à pandemia, reportadas na Madeira já este mês representam 3,1% dos óbitos na região, enquanto os Açores não têm qualquer vítima mortal da pandemia a lamentar desde 10 de maio.O número de vítimas mortais devido à pandemia tem subido de forma exponencial em Portugal desde o início de novembro e cresce mesmo a um ritmo superior ao aumento de novos contágios.Nos primeiros 10 dias deste mês registaram-se 559 óbitos, a uma média diária de 55,9 que mais do que duplica a média observada em abril (27,3), o mês com mais vítimas mortais até ao momento (820).E comparando os primeiros 10 dias de novembro com os últimos 10 dias de outubro verifica-se um aumento de 87% no número de mortes. Já no que respeita aos novos contágios, a subida cifra-se em 37,4%.O Norte continua a ser a região mais atingida, quer em novos casos quer em óbitos. Entre 1 e 10 de novembro - os dados divulgados hoje pela DGS reportam-se a dia 10 -, o Norte soma 283 vítimas mortais, mais de metade do total nacional, e 29.114 novas infeções, o que corresponde a 61% dos novos casos em Portugal neste período.Nos 10 dias anteriores (22 a 31 de outubro), o Norte registou 150 mortes. Ou seja, o aumento observado em novembro é de 88,7%. No número de novas infeções, a região apresenta uma subida de 45%.Em Lisboa e Vale do Tejo as mortes em novembro devido à covid-19 ascendem a 177, mais 77% do que nos últimos 10 dias de outubro, enquanto os novos casos cresceram apenas 19,3%.A região Centro também apresenta um pronunciado aumento no número de mortes, com 72 óbitos nos primeiros 10 dias deste mês, mais do dobro do que as 32 mortes contabilizadas nos últimos 10 dias de outubro. Já as novas infeções aumentaram 36,5%.