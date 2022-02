Depois de dois anos de covid-19, restrições reduzidas a mínimos

A entrar no terceiro ano de pandemia de covid-19, Portugal prepara-se para reduzir a mínimos as restrições impostas para travar a propagação da doença, em linha com o recomendado pelos especialistas. Depois de cinco vagas, milhares de mortes e mais de três milhões de casos, ainda não se pode dizer que a pandemia acabou. Mas a eficácia da vacina indica que o fim está perto. Pelo menos por enquanto.

