Desconfinamento prossegue hoje com incidência a cair

A terceira fase do desconfinamento arranca esta segunda-feira com a reabertura do ensino secundário e superior e também dos restaurantes e cafés, numa altura em que a incidência da covid-19, a sete dias, está a recuar.

Desconfinamento prossegue hoje com incidência a cair









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.