Desrespeito pelas regras de confinamento vale multa até 350 euros

A partir de domingo, quem desobedecer às novas regras de confinamento, que serão mais duras na Área Metropolitana de Lisboa, incorre num crime de desobediência, com as coimas a variarem entre 120 e 350 euros.

As coimas para quem for detetado pelas autoridades a desobedecer às normas de saúde pública de prevenção e combate à covid-19 vão variar entre 120 e 350 euros, avança o Público esta terça-feira, 23 de junho.

Este "quadro punitivo", como lhe chamou o primeiro-ministro, só entra em vigor no domingo, mas será definida no decreto a aprovar esta quinta-feira em Conselho de Ministros para extinguir a situação de calamidade no resto do país, à exceção da Área Metropolitana de Lisboa (AML).

Devido ao elevado número de novos casos de covid-19, o Governo determinou numa resolução do Conselho de Ministros, a aplicação de medidas especiais de confinamento na AML, que não se restringem apenas às anunciadas 15 freguesias dos concelhos da Amadora, Lisboa, Loures, Odivelas e Sintra.

As concentrações de pessoas na via pública ficam limitadas a 10 pessoas, exceto se pertencerem ao mesmo agregado familiar. No resto do país mantém-se o limite de 20 pessoas.





No que respeita às empresas, em toda a AML é determinado o encerramento às 20:00 de "todos os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços", uma medida que abrange as lojas em centros comerciais. Desta forma, até os supermercados (vários estão abertos até às 24h) terão de encerrar até as 20h00.