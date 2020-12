2020 desum(ano)

Em 2020, todos os acontecimentos do mundo se apequenaram perante a imensidão telúrica da pandemia de covid-19. O medo apoderou-se da humanidade, os afetos desvaneceram-se no risco de contágio e os líderes mundiais tiveram de alterar as suas prioridades, concentrando todos os esforços na resposta à crise sanitária. 2020 foi (desum)ano e deu sentido à frase feita de que nada deve ser dado como adquirido. Extraordinariamente, o Negócios optou por não escolher o acontecimento e a figura mais relevantes, nacional e internacional, porque a covid-19 foi tudo isso em simultâneo. Esta é, pois, uma narrativa do ano, pontuada pelo vírus que mudou as nossas vidas.

2020 desum(ano)









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.