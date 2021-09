DGS recomenda uso de máscara em eventos no exterior e no recreio das escolas

"A transmissão indireta do vírus é por acumulação de aerossóis e obviamente essa via é muito menos eficaz no exterior do que no interior. De qualquer maneira a recomendação vai no sentido de que em aglomerados e em contextos especiais" a máscara deve ser utilizada, avançou Graça Freitas numa audição no parlamento.Graça Freitas apontou como exemplo em que se justifica o uso da máscara o recreio nas escolas e também em eventos."A própria mobilidade em determinados sítios das cidades em que há aglomerados populacionais isso obviamente poderá constituir uma exceção, uma recomendação diferente, porque permite o contacto direto e próximo entre pessoas e, portanto, permite a transmissão" do vírus SARS-Cov-2, que provoca a doença covid-19.A diretora-geral da Saúde sublinhou ainda que é importante "a mobilização social e a ética dos cuidados individuais de cada um"."Cada um de nós deve, apesar de tudo, continuar a ser portador de uma máscara e em caso de necessidade deve colocá-la", afirmou Graça Freitas na Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença covid-19 e do processo de recuperação económica e social, onde foi ouvida a pedido do PSD sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras.Avançou ainda que a orientação da DGS sobre o assunto será adaptada e será realizada "uma campanha, ou várias campanhas", para explicar os motivos, os objetivos das exceções que devem continuar a ser contempladas.Segundo Graça Freitas, o que será tido em conta é a "proporcionalidade, adequação e gradualismo" das medidas de saúde pública, com a sua adequação ao momento, para que sejam dados passos e que se consigam monitorizar os seus impactos, permitindo "adaptar as medidas da forma mais efetiva possível para continuar a controlar a pandemia".A acompanhar Graça Freitas na audição estiveram o diretor do Departamento da Qualidade na Saúde da DGS, Válter Fonseca, e o chefe de Divisão de Epidemiologia e Estatística da DGS.Logo no início da audição a deputada social-democrata Sandra Pereira disse que o PSD queria ouvir o Grupo de Epidemiologia da DGS que intervém nas reuniões do Infarmed sobre a situação epidemiológica da covid-19 no país e não a DGS, afirmando que "terá havido seguramente aqui algum ruído na comunicação".O PSD queria ouvir o grupo de peritos que assistia às reuniões que eram feitas no Infarmed para "replicar aqui aquilo que o Governo não quis fazer relativamente ao término da obrigatoriedade do uso de máscaras", declarou Sandra PereiraA deputada disse que "a lei que está em vigor termina no domingo e o uso de máscara com força obrigatória geral e universal vai terminar e o PSD gostaria de saber, do ponto de vista técnico e científico, os efeitos que isso poderá ter e as cautelas que a população deve ter".Em resposta, Graça Freitas afirmou que "a convocatória foi assim feita" e foi nesse sentido que se apresentaram "com o dever cívico de responder à Assembleia da República".Por outro lado, disse, as duas direções de serviços da DGS presentes consultam dezenas de peritos, entidades e parceiros do Ministério da Saíde, dependendo do tema.No caso das máscaras, consultou o diretor do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos, Artur Paiva."Quando produzimos pareceres técnicos nunca o fazemos sozinhos fazemos com recurso, não só à literatura, como a especialistas", vincou Graça Freitas.Disse ainda que a DGS e o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA) têm dado "muita atenção" à questão das variantes e do seu impacto na dinâmica da doença e à efetividade da vacina e o seu efeito perante a variante Delta."Neste caso, a Direção-Geral da Saúde com o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge produzem conhecimento próprio, produzem ciência, não nos limitamos a ler o que está feito pelos outros países estamos nós próprios a fazer as nossas avaliações", salientou."Neste momento, conseguimos dar informação, analisá-la e com base nessa análise fazer avaliações de risco para tentar adequar e adaptar as medidas", concluiu Graça Freitas.