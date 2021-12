Leia Também Covid-19: DGS avalia redução do período de isolamento

A Direção-Geral de Saúde (DGS) partilhou uma nova atualização às normas ligadas à covid-19, mais concretamente ao tempo de isolamento para as pessoas infetadas assintomáticas e para os contactos de alto risco.Assim, a DGS reduz este tempo de isolamento dos atuais dez dias para sete dias."Esta decisão está alinhada com orientações de outros países e resulta de uma reflexão técnica e ponderada, face ao período de incubação da variante agora predominante, a Ómicron", indica o comunicado da DGS.A DGS indica ainda que esta decisão técnica "estará concluída o mais brevemente possível", apontando para o "decurso da próxima semana", devido à "necessidade de atualização de normas e de reparametrização do sistema de informação".Em entrevista à RTP, esta quarta-feira, Graça Freitas já tinha adiantado que a DGS estaria a analisar e a equacionar a redução do período de isolamento. Nessa ocasião, a diretora-geral da Saúde indicou que estava em causa a redução do isolamento para contactos, ou seja, para pessoas que não estão doentes mas que tiveram contacto com um infetado com covid-19.Horas antes, também em entrevista à RTP, Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto e da Saúde, já havia admitido que, dado o elevado número de contágios em Portugal e tendo em conta a evolução da pandemia, a redução do período de isolamento era "uma possibilidade", deixando a responsabilidade desta decisão para a DGS.A Madeira, por exemplo, atualizou já esta quarta-feira as regras sanitárias para o período de isolamento. De acordo com as recomendações da Direção Regional da Saúde, as pessoas que testem positivo à covid-19 na Madeira passam a ter de fazer um isolamento mínimo de cinco dias, caso ao fim desses dias não tenham mais sintomas.