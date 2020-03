Douro Azul e concorrentes “afundam” australiana Scenic que despediu 160 pessoas

A associação das operadoras marítimo-turísticas do Douro garante que as suas associadas estão “empenhadas em manter postos de trabalho”, pelo que “não se reveem na postura” da Scenic, que tem dois navios no rio e avançou com um processo de despedimento coletivo.

A Douro Scenic, que opera dois navios-hotel no rio Douro, o Scenic Azure e o Esmerald Radiance, avançou com um despedimento coletivo dos seus 160 trabalhadores, o que levou os seus concorrentes locais a manifestarem publicamente o seu repúdio pela atitude daquela empresa de origem australiana.

"A Associação das Atividades Marítimo-Turísticas do Douro (AAMTD) e as empresas suas associadas não se reveem na postura assumida por outra entidade australiana de cruzeiros no Douro – que não faz parte desta associação - de avançar para um processo de despedimento coletivo", afirma a organização, em comunicado.





De igual modo, a AAMTD "repudia a utilização de meios para lá daqueles inscritos na lei para nortear as relações com os colaboradores do setor, como sejam a utilização de SMS", reportando-se à denúncia da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), de que 86 dos 160 trabalhadores da Douro Scenic teriam sido já despedidos, com a empresa "a tratar este assunto por SMS, telefone ou email".