Durão Barroso insta Europa a ter "papel mais construtivo" face à pandemia

O antigo presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, instou hoje a Europa a ter um "papel mais construtivo" face à pandemia da covid-19 e elogiou a decisão da UE de avançar para a mutualização da dívida.Numa intervenção por videoconferência, a partir de Lisboa, na abertura da primeira Conferência Anual da Política Externa (CAPE), realizada por Cabo Verde, através de um ato presencial na cidade da Praia, o antigo primeiro-ministro de Portugal sublinhou que a União Europeia tem vindo a afirmar progressivamente aquilo que é conhecido como autonomia estratégica."Quando vemos potências mais assertivas, mais agressivas ou mais imprevisíveis, os europeus têm tido a tendência para entenderem que têm que defender os seus interesses de forma mais política e não apenas técnica", constatou, dizendo que isso está agora na agenda da atual presidência da União Europeia, que é exercida por França."E penso que a União Europeia pode aí ter um papel mais construtivo. A União Europeia tem, de facto, quando os países que a compõem estão unidos, um papel e um peso maiores do que aquilo que normalmente se reconhece", salientou o atual presidente da Aliança Global para as Vacinas (GAVI), para quem a UE continua a ser um bloco económico global de grande influência.O mesmo responsável recordou que quando foi da crise financeira, apesar dos apelos para que houvesse uma mutualização da dívida, isso não foi possível, mas perante a emergência da pandemia da covid-19, disse que essa questão voltou a ser aceite pelos Governos, com o levantamento de mais de 750 mil milhões de euros no mercado global para fazer face à pandemia."Eu penso que isso é um aspeto positivo", avaliou Durão Barroso, que elogiou a "excelência" da diplomacia cabo-verdiana, dizendo que tem "gente muito preparara, com grande interesse de sentido nacional, que mostra flexibilidade e inteligência"."Cabo Verde é um país que tem ganho respeito, precisamente pela sabedoria, pela prudência, pelo bom senso, pelo sentido de equilíbrio que tem dado à sua intervenção externa", completou, dizendo que o país tem consolidando a sua opção por uma abertura.O Governo cabo-verdiano instituiu a Conferência Anual da Política Externa (CAPE) para discutir questões pertinentes à política externa e à diplomacia do país.A conferência inaugural, que acontece em formato híbrido (presencial e virtual), teve a abertura do Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, enquanto o encerramento na terça-feira caberá ao primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.Os "Desafios da diplomacia cabo-verdiana face à pandemia de covid-19" é o tema do evento, que teve ainda como orador convidado Courtenay Ratray, subsecretário-geral da ONU e Alto Representante para os Países Menos Avançados, Encravados e Pequenos Estados insulares em Desenvolvimento.A conferência vai contar ainda com intervenções de diplomatas, políticos, o presidente da Plataforma das Organizações não-governamentais (ONG) e investigadores do país e da diáspora.