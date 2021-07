Empresas de testes de covid proliferam sem regras no Reino Unido

No início da pandemia no ano passado, Arnaud Touret, empresário do setor imobiliário de Londres, comprou um lote de 5 mil testes rápidos de covid-19 na Coreia do Sul. Instalou um laboratório para analisar os resultados, contratou um diretor médico e solicitou a acreditação no Reino Unido para seu novo empreendimento.

