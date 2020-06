Empresas ligadas a offshores podem aderir aos apoios da covid-19

Ao contrário de Dinamarca, Bélgica, Itália, Áustria, Polónia ou França, o governo português não excluiu dos apoios públicos as empresas com sede ou filiais em paraísos fiscais fora da União Europeia.

Portugal optou por não impor qualquer travão à possibilidade de as empresas com sede ou filiais em paraísos fiscais fora da União Europeia poderem recorrer às medidas de apoio para combater a pandemia de covid-19, do lay-off simplificado e das linhas de crédito até aos incentivos fiscais para as concentrações empresariais e ao regime especial de transmissão de prejuízos fiscais para aquisições de empresas em dificuldades.