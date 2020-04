Empresas queixam-se de dificuldades no acesso aos apoios do Governo

Um "bloqueio generalizado" no acesso aos apoios do Estado foi o que a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) identificou no último inquérito realizado junto das empresas. Entre os 162 empresários inquiridos, há 66% que criticam a "imprevisibilidade" das "sucessivas alterações às medidas" anunciadas pelo Governo para mitigar o impacto da covid-19.



O estudo publicado esta quinta-feira foi conduzido após o Executivo ter revelado as medidas de apoio às empresas, no dia 26 de março. Mais de metade das organizações não concorda com o critério de eligibilidade definido pelo Governo que limita os apoios às empresas que registem uma quebra da faturação de, pelo menos, 40%.