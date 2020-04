O objetivo é "agilizar o acesso às informações necessárias e, consequentemente, ao conjunto de apoios disponibilizados para as empresas".



A iniciativa surge após o último inquérito da CCIP sobre o impacto da pandemia nas empresas, que concluiu que os empresários estavam com dificuldades em aceder às linhas de crédito, ao lay-off e as outras medidas adotadas para fazer face à crise provocada pela covid-19.



Citado na mesma nota, Bruno Bobone, Presidente da CCIP, afirma que "este é um passo fundamental quando as empresas correm contra o tempo, para travar a sua asfixia financeira".

As empresas portuguesas têm a partir desta terça-feira, 07 de abril, uma linha telefónica e um website onde podem tirar dúvidas sobre o acesso aos apoios lançados pelo Governo no âmbito da covid-19.O gabinete de apoio é uma iniciativa da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP), que conta com a colaboração do Ministério da Economia. "A Câmara de Comércio prestará apoio e esclarecimento das dúvidas das empresas e reportará ao Ministério os resultados deste acompanhamento", lê-se numa nota enviada à imprensa pela CCIP.