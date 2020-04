Escolas: alunos mais novos vão ter telescola, mas secundário volta a 4 de maio

Os planos do Executivo passam por um regresso à escola, com aulas presenciais, apenas dos alunos mais velhos, estando em preparação para o ensino básico um sistema de telescola, a avançar no arranque do terceiro período, avançam o Expresso e o Público deste sábado.

É já quase certo que os alunos até ao 9º ano já não voltam este ano a ter aulas presenciais, mas no arranque do 3º período deverão ter já disponível um sistema de telescola, numa parceria com a RTP e usando canais disponíveis na televisão digital terrestre e outras plataformas da televisão pública. A notícia é do Público deste sábado e, segundo o jornal, esta foi a forma encontrada para chegar a um maior número de alunos.