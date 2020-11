Escolas de Nova Iorque reabrem e alunos serão testados semanalmente contra a covid-19

Encerradas há menos de duas semanas, as escolas públicas de Nova Iorque reabrem no dia 7 de dezembro. Contudo, só voltam à escola as crianças autorizadas pelos encarregados de educação a serem testadas semanalmente contra a covid-19, de acordo com a Reuters.





O fecho dos estabelecimentos de ensino deveu-se ao facto de mais de 3% dos testes realizados em Nova Iorque terem dado positivo, o que levou o sindicato dos professores e as autoridades locais a concordarem com o encerramento das escolas, segundo apurou a Reuters.





Este regresso às aulas presenciais representa "uma nova abordagem, porque agora temos muitas provas de como as escolas podem ser seguras", garantiu Bill de Blasio, mayor de Nova Iorque, citado pela Reuters.





O diretor das escolas nova-iorquinas, Richard Carranza disse numa entrevista que acredita que a cidade, com a implementação destas novas medidas, poderá "manter as escolas públicas abertas com segurança mesmo durante a pandemia da covid-19".





Michael Mulgrew, presidente do Sindicato dos Professores, manifestou a sua vontade através de um comunicado, garantindo que concorda com estas novas medidas e com a reabertura dos espaços de ensino, desde que "testes rigorosos entrem em vigor".





Nova Iorque conta com mais de 1,1 milhão de alunos em escolas públicas e pretende agora voltar ao regime presencial com testes semanais. Os estabelecimentos de ensino já haviam sido fechados antes devido à covid-19, no mês de setembro, e reabriram com a opção de telescola e a obrigatoriedade de testes mensais.





Esta medida é agora intensificada e os testes serão feitos com maior regularidade, de modo a conter a segunda vaga da pandemia nos Estados Unidos que já fez mais de 35 mil vítimas mortais.