Apenas os jardins de infância fazem parte da oferta pública de educação. O serviço prestado pelo pré-escolar não pode ser assegurado à distância, mas para estas crianças haverá uma programação própria, que será transmitida através da RTP2. Incluirá conteúdos como o "desafio #fico em casa", todas as manhãs de segunda a sexta pelas 9:00.Sim, os apoios extraordinários assegurados aos trabalhadores independentes e por conta de outrem – que não possam exercer as suas funções em regime de teletrabalho –, bem como aos trabalhadores do serviço doméstico que tenham de ficar em casa a tomar conta dos filhos em virtude do encerramento dos estabelecimentos de ensino, vão continuar em vigor até final do ano letivo. Isso aplicar-se-á a todos os que tenham crianças até aos 12 anos.As aulas arrancam a 14 de abril, mas os alunos do primeiro (1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos), segundo (5.º e 6.º) e terceiro (7.º, 8.º e 9.º) ciclos não vão ter aulas presenciais no terceiro período. Haverá ensino à distância, através de plataformas informáticas, o qual será complementado pelo regresso da telescola, que servirá de apoio aos professores.Por um lado, os professores manterão o contacto com os alunos através do online, usando as plataformas que foram já testadas nas últimas duas semanas do segundo período, nomeadamente a "Classroom", com envio de trabalhos e posterior correção. Por outro lado, a novidade serão as transmissões, através da televisão, de módulos de ensino. As emissões começam a 20 de abril e será utilizado para o efeito o canal RTP Memória, disponível no cabo e na televisão digital terrestre (TDT).Os conteúdos lecionados através da telescola vão abranger a generalidade das disciplinas do básico, com algumas inovações. Cada módulo terá a duração de 30 minutos com conteúdos em simultâneo para dois anos de estudo – o 1º e o 2º têm aulas juntos, o 3º e o 4º também, e o mesmo para 5º e 6º e 7º e 8º. O 9º ano terá módulos próprios. Haverá ainda módulos comuns a todo o 3º ciclo, caso de espanhol, alemão ou francês. Haverá ainda módulos de leitura e literatura ou oficina de escrita.Haverá notas atribuídas, como já aconteceu neste segundo período antes da Páscoa. A avaliação será feita pelos professores de acordo com o trabalho que o aluno realizou ao longo do ano e atendendo às circunstâncias em que que o 3º período foi ministrado.Foram canceladas todas as provas de aferição previstas para o ensino básico, bem como os exames finais do 9.º ano. Neste ano, a classificação final corresponde à nota interna.Tal como para os restantes anos de escolaridade, também os alunos do secundário vão iniciar o terceiro período em regime não presencial, sendo já certo que o 10.º não terá aulas presenciais neste ano letivo. Depois, em função da evolução da pandemia, os alunos do 11.º e 12.º anos poderão ainda regressar à escola ao longo do mês de maio para terem aulas presenciais. Dado o número muito elevado de disciplinas, não haverá aulas pela televisão para o secundário.A haver aulas, será apenas nas 22 disciplinas cujos exames nacionais sejam obrigatórios para o ingresso no ensino superior. Como tal, todas as outras disciplinas serão lecionadas à distância ou através de meios digitais. Por outro lado, no caso de o surto permitir a reabertura dos estabelecimentos de ensino para o 11.º e o 12.º, não haverá assiduidade obrigatória nas aulas presenciais, pelo que todas as faltas dos alunos são consideradas justificadas, sem necessidade de qualquer requerimento ou atestado.Se se concretizar o regresso às escolas, e até "decisão expressa em contrário das autoridades de saúde", alunos, professores, trabalhadores não docentes e outras pessoas que frequentem os estabelecimentos de ensino terão de utilizar máscara de proteção, a qual será disponibilizada pelo Ministério da Educação. Haverá ainda dispensadores de gel desinfetante à porta de todas as salas de aula, sendo o uso obrigatório tanto à entrada como à saída. As Forças Armadas irão proceder a uma desinfeção prévia das escolas. Docentes e outros trabalhadores que pertençam a algum grupo de risco estão dispensados de serviço presencial.Os alunos só têm de realizar o ou os exames finais do 11.º e 12.º que sejam necessários para acederem ao ensino superior. A nota de cada exame só é tida em conta para efeitos de ingresso no ensino superior, não contando assim para a avaliação final da disciplina em causa do secundário, correspondendo a classificação final à nota interna.De modo a ganhar margem para que as aulas presenciais possam ser retomadas, os exames nacionais vão ser adiados, permitindo que o ano letivo possa ser estendido até 26 de junho. Assim, para os exames de acesso ao ensino superior a 1.ª fase decorre entre 6 e 23 de julho e a 2.ª fase entre 1 e 7 de setembro. Estes exames contemplam a possibilidade de os alunos optarem por matérias apresentadas como alternativas, embora haja um conjunto de questões obrigatórias para todos.