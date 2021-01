Escolas ficam abertas mas com polícia nas redondezas

As escolas vão continuar abertas, mas o Governo vai dar instruções à PSP para vigiar as áreas junto às escolas para evitar ajuntamentos de jovens antes e depois das aulas.Numa conferência de imprensa após o fim do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro anunciou que haverá um "reforço da fiscalização por parte das forças de segurança. "Foi determinada [às forças de segurança], e muito em especial à PSP, uma maior visibilidade na sua presença na via pública e designadamente nas imediações dos estabelecimentos escolares de modo a serem um fator de dissuasão e impedir ajuntamentos que são uma ameaça à saúde pública".Ao nível do ensino, as únicas restrições anunciadas hoje pelo primeiro-ministro dizem respeito às universidade séniores que serão encerradas.Quanto aos ATL privados, ficarão abertos Ao longo da sua intervenção, António Costa fez sucessivos apelos aos portugueses para se protegerem e ajudarem a travar a pandemia. E não poupou nas palavras. Pediu um "sobressalto cívico" e reiterou que "o nível de pandemia é o mais perigoso de sempre", pelo que não há razão para ter menos medo agora do que antes.O primeiro-ministro disse contar com o empenho dos portugueses e afirmou que há "boas razões para acreditar" que o país vai voltar a conseguir travar os contágios, mas ao mesmo tempo sublinhou que o Governo está pronto para fazer o que for preciso e que "as forças de segurança vão certamente reforçar a vigilância".