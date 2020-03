O Governo apenas permite a continuação do serviço de aluguer de automóveis em casos excecionais e aqueles que tiverem sido alugados antes do estado de emergência terão de ser devolvidos num prazo de cinco dias.

Os cidadãos que tenham na sua posse carros alugados deverão devolvê-los às respetivas empresas de locação num prazo máximo de cinco dias úteis, estabelece um despacho do Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor publicado em Diário da República esta segunda-feira.