Transportes públicos têm de assegurar entre 30% e 40% da circulação

Os transportes públicos vão ter de assegurar, a partir da meia-noite desta segunda-feira, uma circulação mínima entre 30% e 40%, bem como reduzir o número de passageiros transportados a um terço.

O Ministro do Ambiente e da Ação Climática assinou neste domingo, 22 de março, três despachos que entram em vigor às 00:00 de segunda-feira, 23 de março, que visam a garantia de serviços essenciais ao país durante o Estado de Emergência, declarado como resposta à pandemia do novo coronavírus.