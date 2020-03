Governo autoriza máquinas de venda automática e vendedores ambulantes

Ainda que impondo medidas excecionais de limpeza, o Governo decidiu permitir as máquinas de venda automática de alimentações e bebidas. Também as vendas itinerantes são permitidas, mas apenas nas localidades onde sejam essenciais para abastecer as populações.

O Governo decidiu permitir o funcionamento de máquinas de vending em empresas, estabelecimentos ou quaisquer instituições "nos quais aquelas máquinas representem o único meio de acesso a produtos alimentares". Num despacho assinado pelo secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Veloso da Silva Torres, publicado esta segunda-feira em Diário da República, determina-se, contudo, que as empresas detentoras das ditas máquinas ficam obrigadas à desinfeção diária das mesmas, "mediante a utilização de produtos adequados e eficazes no combate à propagação do vírus".