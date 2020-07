Estas são as 19 freguesias que vão continuar em situação de calamidade

O primeiro-ministro revelou na segunda-feira que a situação de calamidade vai ser prolongada além de 28 de junho em 15 freguesias de cinco concelhos da região da Área Metropolitana de Lisboa (AML).

Contudo, segundo anunciou esta terça-feira o ministro da Administração Interna, o número será superior, abrangendo pelo menos 19 freguesias.

Leia Também Centros comerciais criticam novo horário de fecho na zona de Lisboa

Em declarações transmitidas pela TVI, Eduardo Cabrita revelou que nos concelhos de Odivelas e Amadora todas as freguesias vão continuar em situação de calamidade. O mesmo vai ocorrer em seis freguesias de Sintra, mais duas em Loures e uma em Lisboa.

Leia Também Comércio fecha às 20h e ajuntamentos reduzidos a 10 pessoas na Área Metropolitana de Lisboa

O ministro assinalou que Amadora e Odivelas são dois dos concelhos com a área mais pequena do país e os presidentes de câmara destes municípios entenderam que as medidas deveriam ser aplicadas em todas as freguesias.

A lista final das freguesias vai ser aprovada no conselho de ministros de quinta-feira e o ministro adiantou que só aí serão reveladas as medidas que vão ser aplicadas nestas zonas de modo a conter os surtos de covid-19, que estão a ter uma maior incidência nestes cinco concelhos da AML.

Leia Também Só restaurantes podem estar abertos após as 20:00. Conheça as restrições para a Área Metropolitana de Lisboa

Com 24 freguesias, Lisboa terá apenas a freguesia mais a norte que manterá a situação de calamidade. Trata-se de Santa Clara, que resultou da fusão entre Ameixoeira e Charneca.

Já em vigor a partir de hoje estão diversas medidas que são aplicadas em todas os 18 concelhos da AML. As concentrações de pessoas na via pública ficam limitadas a 10 pessoas, exceto se pertencerem ao mesmo agregado familiar. E todo o comércio, exceto restaurantes, tem de fechar às 20:00. E o consumo de álcool na via pública é proibido, com exceção das esplanadas.

De acordo com a TVI, são estas as 19 freguesias que vão continuar em julho em situação de calamidade

Amadora. Seis em seis freguesias

Alfragide

Águas Livres

Falagueira/Venda Nova

Encosta do Sol

Venteira

Mina de Água

Odivelas. Quatro em quatro freguesias

Odivelas

Pontinha/Famões

Póvoa de Santo Adrião/Olival Basto

Ramada/Caneças

Sintra. Seis em onze freguesias

Agualva/Mira Sintra

Algueirão/Mem Martins

Cacém/ S. Marcos

Massamá/Monte Abraão

Queluz/Belas

Rio de Mouro

Loures. Duas em dez freguesias

Camarate/Unhos/Apelação

Sacavém/Prior Velho

Lisboa. Uma em 24 freguesias

Santa Clara