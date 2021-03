Europa pode alcançar imunidade colectiva em 14 de julho, diz comissário europeu

Leia Também Bruxelas vai proibir exportações de vacinas da AstraZeneca para o Reino Unido

"Fixemos uma data simbólica: no dia 14 de julho temos a possibilidade de conseguir imunidade a nível do continente", afirmou, em declarações ao canal francês TF1."Estamos na reta final, porque sabemos que, para superar a pandemia, só há uma solução: receber a vacina. As vacinas estão a chegar e vão chegar cá", disse, acrescentando que, "entre março e junho, vão ser entregues entre 300 e 350 milhões de doses de vacinas".O comissário europeu referiu ainda o aumento esperado das entregas previstas para a Europa, devendo ser entregues 60 milhões de doses em março, 100 milhões em abril e 120 milhões em maio.Segundo Thierry Breton, 55 fábricas já produzem vacinas na Europa.Até dia 10 deste mês, a União Europeia tinha administrado 9,64 doses de vacinas por cada 100 pessoas, segundo o portal ourworldindata.org.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.710.382 mortos no mundo, resultantes de mais de 122,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.