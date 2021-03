Bruxelas vai proibir exportações de vacinas da AstraZeneca para o Reino Unido

Leia Também Europa pode alcançar imunidade colectiva em 14 de julho, diz comissário europeu

As relações entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido deverão tornar-se mais tensas após Bruxelas proibir as exportações de vacinas contra a covid-19 da AstraZeneca para terras de sua majestade. Segundo um alto responsável da UE indicou à Bloomberg, Bruxelas vai avaliar todos os pedidos de exportação de vacinas da AstraZeneca para o Reino Unido "de forma muito severa" e provavelmente rejeitar as autorizações até que a farmacêutica cumpra as entregas a que se comprometeu no acordo com a UE.A fonte respondia a declarações do ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, de que a UE devia honrar os contratos das vacinas. Segundo o responsável, não cabe à UE a responsibilidade de ajudar a AstraZeneca a cumprir as entregas acordadas com Londres.Os 27 Estados-membros têm os seus contratos com a farmacêutica que atualmente não estão a ser respeitados e quaisquer vacinas e ingredientes produzidos em fábricas europeias serão reservados para as entregas na UE, sublinhou a mesma fonte, que pediu para não ser identificada porque as decisões ainda estão a ser ponderadas e não foram divulgadas publicamente.O responsável de Bruxelas indicou ainda que, neste momento, não existem pedidos pendentes de exportações para o Reino Unido da fábrica da AstraZeneca nos Países Baixos, mas que, se surgirem pedidos, provavelmente serão rejeitados.A Bloomberg refere que mais de 10 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 foram exportadas da UE para o Reino Unido, embora o peso da vacina da AstraZeneca e dos seus ingredientes seja reduzido neste total.No total, até 15 de março, a UE exportou mais de 41 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, sendo que o Reino Unido foi o destino de cerca de um quarto deste número.