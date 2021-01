Fenprof pede encerramento das escolas

A Federação Nacional de Professores (Fenprof) considera que, face à gravíssima situação epidemiológica que o país atravessa, enquanto durar um confinamento que se pretende geral, as escolas não podem continuar a ser exceção e devem fechar. Os números de infeção e de óbitos assim o justificam". O anúncio foi feito esta terça-feira por Mário Nogueira, secretário-geral, da organização sindical, depois de uma reunião com os vários sindicatos que a compõem.

A Fenprof, que tem vindo a defender sempre a manutenção do ensino presencial, sublinha que "estamos a viver um tempo muito perigoso" e que "o pior que podia acontecer à educação era sobreviver assente em milhares de mortos". Além disso, "o número de escolas com infetados multiplica-se por todo o país, e tem vindo a aumentar" e "já há milhares de alunos em casa", disse Mário Nogueira, dando como exemplos "o encerramento de todas as escolas em Moura e na Amareleja.

"O Governo deve suspender as atividades nas escolas e ir ouvindo os especialistas", defende Mário Nogueira, entre críticas ao Executivo, que acusa de não ter desenvolvido a tempo a resposta aos problemas do ensino à distância identificados no primeiro confinamento, nomeadamente as que poderiam atenuar as desigualdades entre alunos.

Quanto ao anúncio, esta terça-feira, de que vai avançar a testagem nas escolas "saudamos que finalmente se faça qualquer coisa, mas consideramos insuficiente e esperamos que seja feio de uma forma generalizada", defende o secretário-geral da Fenprof.

Para já serão abrangidas as escolas secundárias dos concelhos de maior risco, mas Mário Nogueira afirma que "deve ser um rastreio nacional e não envolver apenas o ensino secundário", até porque muitos dos professores mais velhos e, por isso, de maior risco, estão no segundo ciclo e no pré-escolar e é bom que não fiquem de fora".

Também a

Federação Nacional da Educação e o Sindicato de Todos os Professores (Stop) apelaram já ao encerramento das escolas.