Alunos das escolas em concelhos de risco extremamente elevado fazem testes rápidos à covid-19 a partir de amanhã

Os estabelecimentos de ensino públicos e privados com ensino secundário localizados nos concelhos de risco extremamente elevado iniciam esta quarta-feira a campanha de testagem rápida à Covid-19, através de testes de antigénio (Trag), avançaram os ministérios da Educação e da Saúde em comunicado.O Governo avança que, em caso de identificação de surtos ativos, será intensificada a testagem envolvendo e priorizando toda a comunidade escolar dos estabelecimentos afetados, independentemente do grau de ensino.O objetico é aumentar a rapidez no rastreamento de casos covid, ranto em alunos, como em pessoal docente e não docente. Os testes rápidos já vinham a ser pedidos pelos professores e representantes dos encarregados de educação desde o início do ano letivo.Apesar de a operação começar já amanhã, "foram estabelecidos critérios de priorização das escolas para a realização da testagem das suas comunidades escolares, de acordo com as indicações da DGS", explica o Executivo. Por outro lado, a coordenação será levada a cabo localmente, pelos delegados regionais da Educação e da Saúde.O processo está a ser articulado entre a Saúde e a Educação e os pais vão agora receber das escolas um modelo de consentimento informado, que deverão preencher e devolver, dando a sua autorização para que os filhos sejam testados.(notícia atualizada às 15:05 com mais informação)