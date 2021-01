Costa admite fechar escolas e requisitar saúde privada se pandemia piorar. Novas medidas em vigor à meia-noite

azer tudo o que é necessário, mas nada mais do que é necessário" e insistiu na necessidade de tomar medidas com proporcionalidade. "Estamo-nos a bater para manter as escolas abertas porque sabemos bem o custo de fechar as escolas", frisou.

Leia Também Fenprof pede encerramento das escolas

Leia Também Hospital de campanha no Estádio Universitário vai abrir amanhã, diz Costa

mais médicos no Serviço Nacional de Saúde do que tinha há um ano" e elogiou o contributo dos comunistas para este reforço.

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu que tudo fará para manter as escolas em funcionamento. Mas admitiu que se a pandemia continuar a piorar, nomeadamente, se a nova estirpe mais contagiosa do vírus se instalar no país, não hesitará em fechar os estabelecimentos de ensino. Entretanto, as regras mais apertadas do confinamento entram em vigor à meia-noite.O Governo está esta terça-feira à tarde na Assembleia da República para debater com os deputados. Confrontado pelo deputado social-democrata, Adão Silva, António Costa afirmou o Executivo quer "f"Sabemos hoje que o encerramento da escola pública, a ausência do ensino presencial, agrava as desigualdades e prejudica de modo irreversível a aprendizagem", frisou, sublinhando a campanha de testes rápidos que será lançada nas escolas, conforme foi já comunicado pelos ministérios da Saúde e da Educação.Mais tarde, também o deputado Telmo Correia, do CDS, confrontou o primeiro-ministro com a opção de manter as escolas abertas e pediu "coragem" para tomar a decisão de suspender as aulas presenciais. Costa contra-argumentou: "O mais fácil politicamente era encerrar as escolas. Porque o custo de encerrar as escolas não se paga hoje, paga-se daqui por dez ou quinze anos". E assegurou que em todo o país há apenas 13 escolas encerradas por surtos de covid-19 e que em mais de um milhão de alunos, há 39 mil confinados.Também sobre a requisição dos serviços privados de saúde, para ajudar na resposta à pandemia, a posição do primeiro-ministro foi no mesmo sentido. "Se e quando o Governo entender que é mesmo necessário proceder à requisição, procederemos à requisição", assegurou, em resposta a Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda.Já na resposta ao secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, António Costa aproveitou para assegurar que o país tem "hoje(Notícia em atualização)