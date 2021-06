Forças Armadas têm 252 militares prontos para apoiar no combate à pandemia

As Forças Armadas têm 252 militares prontos para ajudar no combate à pandemia, em Portugal, noticia o jornal Público , a partir de dados fornecidos pelo Ministério da Defesa. Deste total, 150 militares poderão apoiar a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) no combate à pandemia.O jornal indica também que 444 militares da Marinha, Exército e Força Aérea já estão no terreno a reforçar o Serviço Nacional de Saúde (SNS), nomeadamente no apoio à vacinação e na realização de inquéritos epidemiológicos.Na última semana, com os casos a aumentar especialmente na região de Lisboa e Vale do Tejo, a nível nacional já existiam 198 profissionais a tempo inteiro a fazer inquéritos.