Portugal registou mais 941 casos de covid-19 e três óbitos

819.688 recuperações.



Estão ativos 28.297 casos.









Neste momento, R(t) nacional está nos 1,14, enquanto o do continente sobe para 1,15. São, por outro lado, 100,2 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e continental.







Nas últimas 24 horas foram registados 941 novos casos, elevando o total, desde o início da pandemia, para 865.050. Este valor de novas infeções está abaixo das 1.183 de ontem. 68% dos novos casos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, região na qual se registaram 641 infeções nas últimas 24 horas.No boletim deste domingo tem o registo de três óbitos, sendo dois no Centro e um na região de Lisboa.Há mais 16 pessoas internadas, no total de 405, ultrapassando pela primeira desde 20 de abril os 400 internamentos.Mas, este domingo, há menos duas em cuidados intensivos, registando-se 97 pessoas em estado grave.Recuperaram nas últimas 24 horas 364 pessoas, totalizando, desde o início da pandemia,