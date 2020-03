França avança 345 mil milhões para combater covid-19 e admite nacionalizações

O Governo francês vai disponibilizar 345 mil milhões de euros para combater o impacto da epidemia da covid-19, indicou o ministro das Finanças gaulês, Bruno Le Maire, esta terça-feira. O governante admite que para salvar empresas o Estado possa mesmo nacionalizar algumas companhias.





Le Maire detalhou algumas das medidas incluídas no orçamento de emergência para enfrentar a pandemia, que inclui 45 mil milhões de euros de despesa para cobrir as licenças temporárias dos trabalhadores e apoiar as empresas, aos quais se somam 300 mil milhões de euros em garantias de empréstimos.



O ministro indicou ainda que a dívida francesa irá superar os 100% do PIB este ano, sem contudo detalhar uma estimativa. E este valor é assumindo que a economia gaulesa contrai 1% este ano, algo que Le Maire advertiu ser ainda provisório e que poderá evoluir consoante os desenvolvimentos da situação da epidemia.



"Esta guerra económica e financeira será longa", disse Le Maire, acrescentando ainda que "será violenta e irá exigir toda a força da nossa nação" e da Europa e do G7.



Le Maire elogiou a decisão do regulador francês dos mercados de capitais de proibir as vendas a descoberto de ações de 92 empresas cotadas esta terça-feira, referindo que o país está preparado para estender essa proibição durante um mês.



"Estamos prontos a tomar decisões mais fortes se necessário. Queremos evitar a especulação nos mercados", frisou.



Também esta terça-feira o ministro das Contas Públicas, em entrevista ao jornal Les Echos, revelou que o Governo estima agora um défice orçamental de 3,9% do PIB para este ano, muito acima dos 2,2% anteriormente previstos.



"Se sempre defendi o rigor orçamental em tempos de paz, é para que a França não tenha de poupar recursos em tempo de guerra", sublinhou.

Em conferência de imprensa telefónica, Le Maire foi perentório: "Não hesitarei em usar todos os meios ao meu dispor. Isso pode ser capitalização das empresas, pode ser entradas no capital, posso mesmo usar o termo nacionalização, caso seja necessário".