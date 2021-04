Fronteiras reabrem este sábado. Viajantes da Índia em quarentena

As fronteiras vão voltar a abrir este sábado, depois do controlo fronteiriço ter voltado a vigorar desde janeiro. Só havia circulação para determinadas situações. Mas agora deixa de haver, com Espanha, o controlo fronteiriço terrestre.Assim, as ligações terrestres a Espanha, mas também as fronteiras que permitiam a entrada por outras vias, marítimas, aéreas, têm estado limitadas, mas agora voltam a abrir.António Costa está a anunciar as novas regras, que vão passar a vigorar este sábado, dia em que o país deixa de estar em Estado de Emergência e passa a estar em situação de calamidade. "Dar o passo em frente", informou o primeiro-ministro.O primeiro-ministro informou ainda que se mantém a obrigatoriedade de quarentena para quem chegue a Portugal do Brasil, África do Sul, e de alguns países europeus que tenham taxa incidência muito elevada, mas foi alargada essa medida para quem provenha da Índia.(notícia atualizada com mais informações)