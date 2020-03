Funcionários de hospitais só têm direito a uma máscara por dia

A partir desta quarta-feira, os funcionários do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), que engloba os hospitais de Penafiel e de Amarante, só têm direito a uma máscara por dia, “evitando-se desse modo o uso exagerado de um bem tão escasso”, justifica a administração.

"Conforme definido pelos responsáveis da implementação das regras de combate ao Covid-19, a partir de amanhã será atribuída uma (única) máscara cirúrgica a cada colaborador por dia, à semelhança do que já acontece noutras instituições hospitalares", lê-se no email enviado, pelas 13:47 desta terça-feira, 24 de março, pelo presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), que engloba o Hospital Padre Américo, em Penafiel, e o Hospital de São Gonçalo, em Amarante.