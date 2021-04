Governo alemão pede a estados para endurecerem rapidamente restrições

Leia Também Alemanha restringe vacina da AstraZeneca a menores de 60 anos

Jens Spahn, ministro da Saúde da Alemanha, pediu aos 16 estados federais do país para adotarem de forma rápida restrições mais rígidas, com o grande objetivo de tentar abrandar a terceira vaga da Covid-19 no país. Em declarações proferidas esta quinta-feira, o governante alemão instou os responsáveis pelos estados a endurecerem as restrições, pedindo-lhes que não esperem pela aprovação de uma lei que abranja todo o território. A 19 de março, em conferência de imprensa, o governante avisava que a Alemanha estava a enfrentar a terceira vaga da pandemia, notando preocupação com novas estirpes. Este pedido aos responsáveis pelos estados federais chega num momento em que, segundo os dados do Robert Koch Institute, a Alemanha contabilizou mais 29.426 casos num dia, a maior subida registada desde da 8 de janeiro. No total, a Alemanha contabiliza mais de 3 milhões de casos de covid-19 e 79.427 mortes."Sabemos desde o último outono que isto poderia acontecer se não agíssemos de forma rápida", afirmou Jens Spahn à imprensa, citado pela Reuters. O ministro acrescentou que os profissionais de saúde da Alemanha estimam que, até ao final deste mês, o número de pacientes em cuidados intensivos possa ascender a seis mil.Relativamente à vacinação, o ministro indica que o governo alemão espera que até ao final de abril cerca de 20% da população tenha recebido pelo menos uma dose de alguma das vacinas aprovadas. Todos o adultos deverão ter recebido também pelo menos uma dose até ao final do verão, acrescentou.Os dados da Our World in Data estimam que cerca de 14 milhões de alemães já tenham recebido pelo menos uma dose de alguma vacina contra a covid-19. Deste número, cerca de 5 milhões (pouco mais de 6% da população) terá já a vacinação completa.Spahn alertou que o país só deverá atingir a imunidade de grupo no terceiro trimestre. Com a época de férias a aproximar-se, o ministro afirmou que "não sabe se toda a gente poderá voar até às Seychelles novamente, mas tenho a certeza de que poderão ir até ao Mar do Norte".