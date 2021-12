Governo aprova despesa de 291,4 milhões para a compra de mais vacinas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Governo disponibilizou 291,4 milhões de euros para a compra de mais doses de vacinas contra a covid-19, em 2022. A decisão foi tomada pelo Conselho de Ministros e publicada esta quinta-feira em Diário da República.



Conforme se lê na resolução, fica autorizada "para o ano de 2022, a realização de despesa adicional associada aos procedimentos aquisitivos de vacinas contra a doença COVID-19, no âmbito de todos os Acordos de Aquisição celebrados nos termos da Decisão da Comissão Europeia, de 18 de junho de 2020, até ao montante máximo de 291.433.477 euros".



Esta verba visa garantir que o Estado pode continuar a adquirir no próximo ano mais vacinas para fazer face ao plano de vacinação delineado, nomeadamente a administração de doses de reforço e de vacinas às crianças, esclarece o diploma.



Para 2021, o Governo começou por autorizar uma despesa de 20 milhões de euros para a compra de vacinas. Depois,a verba foi aumentada para 174 milhões de euros, acrescidos de 21,5 milhões para o armazenamento e procedimentos aquisitivos.



Mesmo assim, indica o Executivo na resolução agora publicada, esta verba não foi o suficiente para fazer face aos gastos com vacinas em 2021, pelo que viria a ser reforçada em maio até um máximo de 241,5 milhões de euros.