FMI prevê para 2020 recessão “tão má ou pior” que a da crise financeira

O FMI antecipa que 2020 ficará marcado por uma recessão global "tão má ou pior" do que a verificada durante a crise financeira iniciada em 2008. No entanto, o próximo ano já será de recuperação, se os países investirem no combate à propagação do novo coronavírus e ao fortalecimento dos sistemas de saúde.





As previsões para 2020 "são negativas – uma recessão pelo menos tão má como durante a crise financeira global ou pior. Mas esperamos uma recuperação em 2021", afirmou a diretora-geral do Fundo, Kristalina Georgieva, após a conference call dos ministros das Finanças do G-20 e governadores dos bancos centrais.