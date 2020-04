As reuniões entre Governo e federação sobre um regresso das competições de futebol, suspensas devido à pandemia da covid-19, já começaram. O objetivo é procurar criar as condições para que as provas tenham a possibilidade de se concluir.

Em representação do Governo na reunião estiveram os ministros da Saúde e da Educação, Marta Temido e Tiago Brandão Rodrigues, respetivamente, e os secretários de Estado da Saúde e da Juventude e Desporto, António Lacerda Sales e João Paulo Rebelo, respetivamente.



O encontro de trabalho contou igualmente com a presença da Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, tendo este servido ainda para estabelecer a criação de um grupo restrito que será responsável pela análise e definição de um protocolo de atuação que procure viabilizar o regresso das competições de futebol.



O presidente da FPF, Fernando Gomes, e o diretor-geral do organismo, Tiago Craveiro, representaram a federação na reunião.



A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 200 mil mortos e infetou quase 2,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 736 mil doentes foram considerados curados.



Portugal contabiliza 880 mortos associados à covid-19, em 23.392 casos confirmados de infeção, segundo o boletim deste sábado da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.



