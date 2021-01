Governo fecha centros de dia e universidades séniores

As universidades séniores, e os centros de dia e de convívio vão ter de encerrar no âmbito das medidas de combate à pandemia que levaram o Governo a declarar um novo confinamento, anunciou esta segunda-feira António Costa.

O primeiro-ministro falava esta segunda-feira no final da reunião do Conselho de ministros que fez o balanço dos primeiros dias de confinamento e avançou com um reforço das medidas anunciadas na semana passada e em vigor desde a passada sexta-feira.





"O momento que estamos a viver é mesmo o mais grave desta pandemia. Ainda hoje morreram mais 167 pessoas", sublinhou António Costa. "Temos de assumir como um dever coletivo de solidariedade para com os outros uma determinação total para termos as medidas necessárias" e "este não é o momento para festas de anos, jantares de amigo ou de famílias, para aproveitar as brechas da lei para encontrar a exceção para podermos fazer o que não devemos fazer".

Os últimos dias demonstraram que havia "abusos" e os dados sobre a mobilidade das pessoas mostraram que entre sexta-feira e domingo as deslocações tinham diminuído apenas 30% face ao mesmo período da semana anterior, quando não havia confinamento. "Não é aceitável manter este nível de circulação", salientou António Costa.

Entre as medidas agora anunciadas estão novos horários para lojas e outros estabelecimentos comerciais, bem como proibição de permanência em locais públicos como jardins ou praias.

"Temos de nos proteger e o dever de proteger os outos. E isso não é algo de abstrato. É a nossa saúde, a nossa vida que estão em causa, a saúde e a vida dos outros que estão em causa", porque "ninguém pode ter a imprudência de pensar que o covid só acontece aos outros. Acontece a cada um de nós, se não formos capazes de nos mobilizarmos para coletivamente vencermos esta pandemia", insistiu o primeiro-ministro.





(Notícia atualizada com mais informação)