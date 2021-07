Governo francês esclarece que não há interdição de viagens a Portugal

Leia Também Secretário de Estado francês aconselha população a evitar férias em Portugal

O secretário de Estado francês para os Assuntos Europeus esclareceu hoje que "não há qualquer interdição de viajar" para Portugal, embora tenha desaconselhado essas viagens devido aos riscos da pandemia de covid-19."Não há interdição de circular no seio da Europa, neste momento, mesmo para Espanha e para Portugal", clarificou Clément Beaune (na foto), em entrevistas a estações de Rádio e de TV francesas.Poucas horas antes deste esclarecimento, o secretário de Estado tinha desaconselhado as viagens a Portugal e a Espanha, admitindo o reforço de medidas de combate à pandemia de covid-19, em particular por causa do risco de propagação na variante Delta do novo coronavírus.Alegando que a situação nos países ibéricos é "particularmente preocupante", Clément Beaune tinha-se dirigido aos que "ainda não reservaram as suas férias" para evitarem os destinos de Portugal e de Espanha, em particular a região da Catalunha.Nos esclarecimentos posteriormente acrescentados, o secretário de Estado francês disse que essa tinha sido apenas "uma mensagem de prudência e de responsabilidade", justificando-se com o facto de "as autoridades sanitárias espanholas e portuguesas terem indicado, elas mesmas, que nos seus países a situação é neste momento preocupante"."Quero ser claro: não existe proibição de circulação dentro da Europa, hoje, no que diz respeito a estes países. Por outro lado, existe em toda a União Europeia um cartão de saúde que verifica a sua vacinação ou um teste negativo para qualquer viagem à Europa", insistiu Clément Beaune.Hoje à tarde, no final da reunião do Conselho de Ministros, o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, referiu-se à decisão do Governo francês, alinhando com este argumento de Beaune e dizendo que Portugal continuará a insistir no recurso ao Certificado Covid como instrumento de regulação de viagens na União Europeia.Logo de manhã, o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, mostrara-se compreensivo com a posição do Governo francês de desaconselhar viagens não essenciais a Portugal."A situação de Portugal no que diz respeito à pandemia agravou-se e as preocupações de um Estado amigo, como a França, em relação aos seus cidadãos, no que diz respeito à possibilidade de viajarem para Portugal, são compreensíveis. Trata-se de um conselho", afirmou Augusto Santos Silva, em declarações à Lusa, sublinhando que esta posição deve ser enquadrada com as decisões da União Europeia (UE) relativas ao certificado digital.A comunidade portuguesa em França ficou sobressaltada pelo anúncio desta medida, pedindo ao Governo português que dialogue com o executivo francês, de forma a amenizar a repercussão desta situação nas viagens deste verão."Os portugueses estão conscientes de que podem ter de alterar os planos de férias para ir a Portugal. Mas há um papel junto do ministério, a nível da diplomacia para trabalhar estas questões e evitar que isto possa acontecer", disse Rui Barata, conselheiro das Comunidades Portuguesas na região de Estrasburgo, em declarações à Lusa.A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.004.996 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 185 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.135 pessoas e foram registados 899.295 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia ou a África do Sul.