UE desaconselha viagens não essenciais para Portugal, Espanha e Chipre

Portugal Espanha e Chipre são os únicos Estados-membros para os quais a União Europeia desaconselha viagens não essenciais. Os dois primeiros países passaram a apresentar um nível de risco "vermelho" segundo a mais recente atualização feita pelo Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC). Chipre está num patamar superior.





No caso de Espanha, o nível de risco vermelho não se aplica à totalidade do país. De facto, tanto a região da Galiza como a de Castela-La Mancha permanecem um nível abaixo, no amarelo.





O resto do mapa está praticamente todo colorido a verde, com a exceção da totalidade dos Países Baixos, de algumas regiões na escandinávia e da capital da Bélgica, Bruxelas.





As recomendações do ECDC são feitas com base nos dados reportados pelos institutos responsáveis pelas estatísticas de cada país (o INE, no caso de Portugal) e dizem respeito a uma ponderação entre a taxa de positividade dos testes realizados e incidência acumulada ao longo dos últimos 14 dias.





Em Portugal, os últimos dados avançados pela Direção Geral de Saúde, na quarta-feira, indicavam uma incidência acumulada nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes de 247,3 casos. Já a taxa de positividade observada entre os testes covid realizados ficou-se pelos 3,2% segundo os dados do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge que remontam ao dia 2 de julho.





Para que recue para o patamar amarelo Portugal terá que reduzir a incidência abaixo dos 200 casos por 100 mil habitantes.