Governo levanta recomendação de teletrabalho

A partir de 1 de outubro, com a passagem do país ao estado de alerta, o teletrabalho deixa de ser recomendado, como vinha a acontecer desde 1 de agosto para as atividades que o permitissem. É também eliminada a obrigatoriedade de testagem em locais de trabalho com mais de 150 pessoas.

Governo levanta recomendação de teletrabalho









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.